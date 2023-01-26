Тищенка вигнали з партії “Слуга народа”: всі подробиці скандалу

Тищенка вигнали з партії “Слуга народа”: всі подробиці скандалу

Тищенку точно буде про що поговорити з українською діаспорою в Таїланді

Депутата Верховної ради від фракції партії "Слуга народу" Миколу Тищенка виключили зі складу партії та позбавили посади заступника голови фракції через його подорож до Таїланду під час війни.

Про це повідомила голова парламентської фракції «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Керуючись положеннями п. 9.1.22 статті 9 Статуту партії «Слуга народу», ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії», — написала вона в Telegram.

Речниця «Слуги народу» Ольга Палійчук додала, що нардепа позбавили керівної посади у партії.

«Миколу Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції «Слуга Народу». Засідання фракції відбудеться найближчим часом», — розповіла вона.

Раніше керівник фракції у Раді Давид Арахамія заявив, що проти Тищенка будуть вжиті жорсткі заходи.

«Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень: звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції «Слуга Народу». Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії «Слуга Народу». Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що», — наголосив політик.

Арахамія також висловив сподівання, що «після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни».

Крім того, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Тищенка нікуди за кордон ніхто не відряджав.

“Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував”, – пояснив він.

Заступниця голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла також висловила подив з приводу подорожі нардепа з урахуванням обмежень для чиновників, заявлених президентом Володимиром Зеленським.

«Тищенко в Таїланді? А як же заборона від президента? Значить, «ошивається» там ще раніше? Ганьба. Вважаю вже після такого, чергового проколу, його мають вигнати з фракції, а не тільки позбавити керівних посад, як це було минулого разу», — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Безугла пообіцяла спрямувати запит до МЗС, щоб отримати пояснення.

Як повідомляли Vlasti, стало відомо, що народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко запланував у столиці Таїланду Бангкоці зустріч з українською громадою.

  • 10
  • 26.01.2023 17:31
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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