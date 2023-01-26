США оголосили групу «Вагнер» транснаціональною кримінальною організацією

Сполучені Штати ввели нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ, багато з яких пов'язані з ПВК "Вагнер".

Відповідний документ опубліковано на сайті Мінфіну США.

Під обмеження потрапили компанії та особи, пов’язані з ПВК «Вагнер» та її засновником Євгеном Пригожиним.

«Сьогоднішні розширені санкції щодо «Вагнера», а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що підтримують російський військовий комплекс, ще більше перешкоджатимуть здатності Путіна озброювати і оснащувати свою військову машину», – сказано в повідомленні Мінфіну.

До списку санкцій були включені компанії «Інтерроса», перереєстровані в Приморському спеціальному адміністративному районі, а також топ-менеджер компанії Сергій Батехін.

В оновлений список санкцій потрапили також віце-прем’єр і голова Мінпромторгу Денис Мантуров, голова Татарстану Рустам Мініханов і бізнесмен Сергій Адоньєв.