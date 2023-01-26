США оголосили групу «Вагнер» транснаціональною кримінальною організацією
Сполучені Штати ввели нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ, багато з яких пов'язані з ПВК "Вагнер".
Відповідний документ опубліковано на сайті Мінфіну США.
Під обмеження потрапили компанії та особи, пов’язані з ПВК «Вагнер» та її засновником Євгеном Пригожиним.
«Сьогоднішні розширені санкції щодо «Вагнера», а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що підтримують російський військовий комплекс, ще більше перешкоджатимуть здатності Путіна озброювати і оснащувати свою військову машину», – сказано в повідомленні Мінфіну.
До списку санкцій були включені компанії «Інтерроса», перереєстровані в Приморському спеціальному адміністративному районі, а також топ-менеджер компанії Сергій Батехін.
В оновлений список санкцій потрапили також віце-прем’єр і голова Мінпромторгу Денис Мантуров, голова Татарстану Рустам Мініханов і бізнесмен Сергій Адоньєв.
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- 26.01.2023 17:43
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