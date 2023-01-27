Путін готує масштабний наступ в Україні навесні

Путін готує масштабний наступ в Україні навесні

Путін переконаний, що може здобути перемогу у війні з Україною

Президент РФ Володимир Путін готує новий наступ в Україні в лютому-березні, незважаючи на попередні невдачі на фронті.

Про це повідомило Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Наступ російських військ має розпочатися до того, як Київ отримає від США та ЄС сучасні танки.

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«Кремль прагне продемонструвати, що його війська можуть повернути собі ініціативу після кількох місяців відступу, чинячи тиск на Київ та його союзників для того, щоб вони погодилися на якесь перемир’я, яке дозволить Росії зберегти контроль над територією, яку вона зараз окупує», – так описують виданню ситуацію російські офіційні особи та їхні радники.

Джерела видання повідомляють, що постійні невдачі на фронті багатьох у Кремлі змусили реалістичніше ставитися до своїх амбіцій і визнати, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

Однак Путін, як і раніше, переконаний, що більші сили та готовність Росії зазнавати втрат (які вже зараз обчислюються десятками тисяч, за оцінками США та Європи) дозволять їй здобути перемогу, незважаючи на невдачі.

Відновлення наступу може розпочатися вже у лютому-березні, навесні також можливий новий виток мобілізації у Росії.

«Путін вважає, що він не має іншої альтернативи, окрім як перемогти в конфлікті, який він вважає екзистенційним. Новий виток мобілізації можливий вже цієї весни, вважають джерела Блумберга, а економіка та суспільство все більше підлаштовуються під потреби війни», – сказано в публікації .

  • 81
  • 27.01.2023 10:21
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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