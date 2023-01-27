Сестра Кім Чен Ина пообіцяла стояти в одному окопі з армією Росії та пригрозила США

Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Е Чжон заявила, що Північна Корея “стоятиме в одному окопі разом з армією та народом Росії”.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї. Кім Е Чжон обіймає посаду заступника завідувача відділу ЦК Трудової партії КНДР.

«Ми завжди будемо в одному окопі разом з армією та народом Росії, яка стала на боротьбу для захисту гідності та честі держави, суверенітету та безпеки країни», – сказала вона.

За її словами, західні країни не зможуть «зламати героїчний дух армії та народу Росії», і поставлене ними в Україну озброєння «згорить і перетвориться на металобрухт».

Також Кім Е Чжон додала, що саме США створюють загрозу стратегічній безпеці РФ, і що «без США світ буде світлішим, безпечнішим і спокійнішим».