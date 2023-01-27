Уряд заборонив українським чиновникам виїзд за кордон без поважних причин

На виконання рішення РНБО Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

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Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні.

“На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ Президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів”, – зазначив Шмигаль.