Путін готує новий наступ в Україні: названо найнебезпечніші напрямки

Новий наступ Росії може розпочатися в лютому або березні

Президент Росії Володимир Путін готує новий наступ в Україні, аби повернути ініціативу у війні.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

За інформацією агентства Bloomberg, яке посилається на кремлівських інсайдерів, Путін готує новий наступ, який може розпочатися вже у лютому чи березні 2023 року.

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Російські офіційні особи, кремлівські радники та інші невказані поінформовані особи, які говорили на умовах анонімності, сказали Bloomberg, що Путін прагне провести новий великий наступ, який дозволить Росії виграти війну у довгостроковій перспективі, незважаючи на невдачі досі.

За прогнозом ISW, Кремль, ймовірно, готується до проведення рішучих стратегічних дій — швидше за все, на Луганщині — у найближчі шість місяців, спрямованих на відновлення ініціативи та припинення нинішньої низки оперативних успіхів України.

Аналітики вважають, що нещодавні обмежені російські наземні атаки у Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил та створення умов для наступу у Луганську.

В ISW зазначили, що Росія передислокує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області. Це говорить про те, що запланований російський наступ, згаданий у доповіді Bloomberg, швидше за все, спрямований на Луганську область, хоча він також може статися в районі Вугледару на заході Донеччини.

Вкрай малоймовірно, що новий російський наступ буде націлений на північну Україну з боку Білорусі. Як і раніше, немає жодних ознак того, що російські війська формують ударні групи в Білорусі.

Російські мілблогери також дедалі частіше списують можливість другого нападу на Київ на інформаційну операцію та припускають, що найбільш вірогідною метою російського наступу буде східна Україна чи сусідня Харківська область.