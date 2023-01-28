Путін готує новий наступ в Україні: названо найнебезпечніші напрямки

Путін готує новий наступ в Україні: названо найнебезпечніші напрямки

Новий наступ Росії може розпочатися в лютому або березні

Президент Росії Володимир Путін готує новий наступ в Україні, аби повернути ініціативу у війні.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

За інформацією агентства Bloomberg, яке посилається на кремлівських інсайдерів, Путін готує новий наступ, який може розпочатися вже у лютому чи березні 2023 року.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Російські офіційні особи, кремлівські радники та інші невказані поінформовані особи, які говорили на умовах анонімності, сказали Bloomberg, що Путін прагне провести новий великий наступ, який дозволить Росії виграти війну у довгостроковій перспективі, незважаючи на невдачі досі.

За прогнозом ISW, Кремль, ймовірно, готується до проведення рішучих стратегічних дій — швидше за все, на Луганщині — у найближчі шість місяців, спрямованих на відновлення ініціативи та припинення нинішньої низки оперативних успіхів України.

Аналітики вважають, що нещодавні обмежені російські наземні атаки у Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил та створення умов для наступу у Луганську.

В ISW зазначили, що Росія передислокує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області. Це говорить про те, що запланований російський наступ, згаданий у доповіді Bloomberg, швидше за все, спрямований на Луганську область, хоча він також може статися в районі Вугледару на заході Донеччини.

Вкрай малоймовірно, що новий російський наступ буде націлений на північну Україну з боку Білорусі. Як і раніше, немає жодних ознак того, що російські війська формують ударні групи в Білорусі.

Російські мілблогери також дедалі частіше списують можливість другого нападу на Київ на інформаційну операцію та припускають, що найбільш вірогідною метою російського наступу буде східна Україна чи сусідня Харківська область.

  • 42
  • 28.01.2023 08:38
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:38
Путін готує новий наступ в Україні: названо найнебезпечніші напрямки
Україна
17:24
Уряд заборонив українським чиновникам виїзд за кордон без поважних причин
Світ
17:18
Директор ЦРУ зустрівся з головою Моссада та прем’єром Ізраїлю
Україна
17:02
Мустафа Найєм очолив Агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України
Світ
16:55
Сестра Кім Чен Ина пообіцяла стояти в одному окопі з армією Росії та пригрозила США
Україна
15:50
Кирилл Тимошенко понесет ответственность за сотрудничество с ОПЗЖ? В сети вспомнили скандалы с экс-замом Ермака
Україна
15:16
У ЗСУ формуються перші у світі ударні роти БПЛА
Україна
14:33
Тремтіли шибки: у МАГАТЕ заявили про потужні вибухи на території Запорізької АЕС
Україна
14:05
Росіяни вчора вдарили гіперзвуковими ракетами “Кинджал” по Києву і Запоріжжю
Світ
13:19
У московському аеропорту Внуково розбився вертоліт Мі-8.
Світ
13:00
Кадиров засмагає у Дубаї, а Медведєв у Туреччині: головні фанати війни втекли від неї на курорти
Україна
12:26
ЗСУ відбили атаки на Бахмут і відновили наступ під Кремінною
Україна
10:52
Юлію Тимошенко засікли на приватному пляжі у Дубаї. Відео
Світ
10:21
Путін готує масштабний наступ в Україні навесні
Світ
10:02
Польща надасть Україні ще 60 модернізованих танків
Світ
09:31
Тищенка виключили з фракції “Слуга народу” у Верховній Раді
Україна
08:08
Росія вчора випустила по Україні 70 ракет: Генштаб опублікував нові дані
Світ
07:50
ЄС підготував потужний пакет санкцій проти Білорусі
Світ
18:54
США заявили про готовність пом’якшити санкції проти Росії: названо дві умови
Світ
18:44
США зажадали від Туреччини закрити небо для Boeing російських авіакомпаній
Світ
17:43
США оголосили групу «Вагнер» транснаціональною кримінальною організацією
Україна
17:31
Тищенка вигнали з партії “Слуга народа”: всі подробиці скандалу
Україна
15:27
Нардеп Тищенко вирушив до Таїланду: покращувати взаємодію з місцевими українцями
Світ
14:30
Пригожин покликав терориста Гіркіна на фронт: той висунув умову
Україна
14:11
Росія запустила по Україні кілька гіперзвукових ракет “Кинджал”

Головне

Україна
17:24
Уряд заборонив українським чиновникам виїзд за кордон без поважних причин
Україна
17:02
Мустафа Найєм очолив Агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України
Україна
14:33
Тремтіли шибки: у МАГАТЕ заявили про потужні вибухи на території Запорізької АЕС
Україна
14:05
Росіяни вчора вдарили гіперзвуковими ракетами “Кинджал” по Києву і Запоріжжю
Світ
13:19
У московському аеропорту Внуково розбився вертоліт Мі-8.
Україна
12:26
ЗСУ відбили атаки на Бахмут і відновили наступ під Кремінною
Світ
09:31
Тищенка виключили з фракції “Слуга народу” у Верховній Раді
Світ
07:50
ЄС підготував потужний пакет санкцій проти Білорусі
Світ
18:54
США заявили про готовність пом’якшити санкції проти Росії: названо дві умови
Світ
17:43
США оголосили групу «Вагнер» транснаціональною кримінальною організацією
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Путін готує новий наступ в Україні: названо найнебезпечніші напрямки
Світ
28.01.2023 08:38
ТОР
Уряд заборонив українським чиновникам виїзд за кордон без поважних причин
Україна
27.01.2023 17:24
ТОР
Директор ЦРУ зустрівся з головою Моссада та прем’єром Ізраїлю
Світ
27.01.2023 17:18

Популярне

ТОР
У Курську пролунав вибух: у небо піднявся величезний стовп диму
26.01.2023 13:00
ТОР
Кадиров засмагає у Дубаї, а Медведєв у Туреччині: головні фанати війни втекли від неї на курорти
27.01.2023 13:00
ТОР
У Росії хочуть змінити статус «спецоперації» через західні танки
26.01.2023 09:44

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com