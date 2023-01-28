В Індії розбилися два винищувачі

Винищувачі Су-30 та Mirage 2000 ВПС Індії впали в штаті Мадх'я Прадеш у центральній частині країни під час навчань.

Про це повідомив NDTV.

Літаки злетіли з авіабази у місті Гваліор. Потім з ними трапилась аварія на околицях міста Морена. На місце вже прибули рятувальники.

Як повідомило агентство Ani, у винищувачі Су-30 було два пілоти, а на борту Mirage 2000 – один.

Джерело агентства в Міноборони Індії повідомило, що двох постраждалих пілотів вже виявили, їхнім життям ніщо не загрожує. До місця, де знаходиться третій, вилетів гелікоптер ВПС

Керівництво ВПС Індії сформувало спеціальну комісію для розслідування інциденту, пише видання. Експертам належить встановити причини катастрофи та з’ясувати, чи зіткнулися літаки в повітрі.

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