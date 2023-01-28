Путін наказав Герасимову терміново наступати: Генштаб у жасі

Путін зажадав від Генштабу негайного наступу на Україну

Кремль поспішає атакувати українські війська до отримання ними танків та винищувачів, але військове начальство вважає це авантюрою.

Таку думку висловив російський політолог Валерій Соловей у програмі «Воздух».

«Герасимов отримав розпорядження від Путіна готувати наступ відразу за декількома напрямками», – сказав він.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

При цьому Генштаб, за словами політолога, не вірить у можливість зламати ситуацію на фронті й боїться втратити залишки збройних сил.

“Але вони взяли під козирок – якщо ви хочете, ваше високопревосходительство, ви ж геній, вам видніше – ви все це почали. А наша справа тепер розгрібати”, – каже Соловей.

“Зараз останній шанс спробувати завдати Україні удару, але не з метою перемогти. Це завдання взагалі не варте. Завдання піти на почесних умовах. Досягти миру, але зовсім не на тих умовах, які передбачалися 24 лютого минулого року. Йдеться про те, щоб зберегти minimum minimorum – Донбас, частину нових територій, навіть не всі, і захистити Крим”, – пояснив політолог.

За його словами, у російському політичному керівництві також немає оптимізму щодо успіху нового наступу.

“Всі аналітичні записки, які отримує верховний головнокомандувач, категорично проти. Вказують, що це безглуздо, небезпечно та контрпродуктивно. Але що робити – у Росії такий механізм ухвалення рішень, що визначає лише одна людина”, – резюмував Соловей.