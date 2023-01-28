Перший білоруський ноутбук виявився китайським

Білоруський і китайський ноутбуки відрізняються лише назвою

Перший білоруський ноутбук Horizont H-book MAK4 виявився перейменованою версією китайського Itel Spirit 2.

Про це розповів в огляді популярний техноблогер Валентин Пєтухов, відомий під ніком Wylsacom.

Ноутбуки, як розповідає та показує Wylsacom, отримали ідентичні технічні характеристики, дизайн корпусу та наклейки на корпусі.

“І ось – один на один. Ну, ясна річ, немає чудової літери H, тут бренд Itel. З точки зору задньої кришки, роз’ємів, всіх інших елементів – це той самий комп’ютер, і зібраний він так само. У нього та сама клавіатура, та сама наклейка на корпусі, той самий напис DTS”, – пояснив Wylsacom.

Білоруський Horizont H-book MAK4 пропонується у версії з 8 ГБ оперативної пам’яті приблизно за 44 тис. рублів, а оригінальний китайський Itel Spirit 2 коштує дешевше – 35 тис. рублів, причому у версії з Windows 11.

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