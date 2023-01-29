Охлобистін оголосив нагороду в 10 млн. за кожен підбитий Abrams

Охлобистін закликав підбивати американські танки, яких немає ще в Україні

Представники великого російського бізнесу начебто призначили нагороду за кожний підбитий американський танк Abrams.

Про це оголосив у своєму блозі російський актор і пропагандист Іван Охлобистін.

«Вони призначають премію 10 мільйонів рублів за кожен підбитий Abrams. Гойда!» – уточнив він.

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За словами Охлобистіна, комерсанти попросили його донести цю новину до аудиторії.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден вирішив передати Україні 31 танк Abrams, але їхні поставки стануть можливими лише за кілька місяців.