У РФ заарештували главу управління Росгвардії за неякісні комплекси для захисту Кримського мосту

У РФ заарештували главу управління Росгвардії за неякісні комплекси для захисту Кримського мостуЧитати цю новину російською мовою
Суд заарештував начальника відділу з морського управління Росгвардії Сергія Волкова у кримінальній справі щодо закупівлі несправних комплексів "Орел-БПЛА" для захисту Кримського мосту
Про це повідомило РИА Новости.
За версією Слідчого комітету РФ, обвинувачений погодив постачання комплексів із «погіршеними» характеристиками. При цьому на заводі його попередили, що у «Орел-БПЛА», що закуповуються, усічений функціонал, що не дозволяє їм виявляти безпілотники малого класу.
Як зазначив прокурор, у результаті Росгвардія відмовилася від використання цих комплексів за місяць після введення в експлуатацію.
Адвокат Волкова, у свою чергу, заявив, що його підзахисний не має радіотехнічної освіти та «був лише господарником».
- 80
- 30.03.2023 07:11
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: