У РФ заарештували главу управління Росгвардії за неякісні комплекси для захисту Кримського мосту

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У РФ заарештували главу управління Росгвардії за неякісні комплекси для захисту Кримського мосту
Суд заарештував начальника відділу з морського управління Росгвардії Сергія Волкова у кримінальній справі щодо закупівлі несправних комплексів "Орел-БПЛА" для захисту Кримського мосту

Про це повідомило РИА Новости.

За версією Слідчого комітету РФ, обвинувачений погодив постачання комплексів із «погіршеними» характеристиками. При цьому на заводі його попередили, що у «Орел-БПЛА», що закуповуються, усічений функціонал, що не дозволяє їм виявляти безпілотники малого класу.

Як зазначив прокурор, у результаті Росгвардія відмовилася від використання цих комплексів за місяць після введення в експлуатацію.

Адвокат Волкова, у свою чергу, заявив, що його підзахисний не має радіотехнічної освіти та «був лише господарником».

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  • 30.03.2023 07:11
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