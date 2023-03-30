У російському Брянську обстріляли охорону військового складу: є поранений

У Брянську невідомий стріляв у солдата-строковика, який охороняє військовий склад.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Інформація про напад на військовослужбовця з’явилася 29 березня близько 18:30 — стало відомо, що на території військової частини було чути два постріли, в результаті було поранено військовослужбовця.

За напад розшукували чоловіка, одягненого у все темне та зі зброєю.

У місті запровадили план «Сірена», але за чотири години нікого підозрілого знайти не вдалося. Пізніше з’ясувалося, що нікого й не було — у строковика випадково вистрілив товариш по службі, який ніс з ним службу.