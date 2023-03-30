Сі Цзіньпін заявив про підготовку Китаю до війни

Сі Цзіньпін заявив про підготовку Китаю до війниЧитати цю новину російською мовою
На щорічному засіданні парламенту Китаю та його найвищого політичного консультативного органу лідер КНР Сі Цзіньпін озвучив тему підготовки до війни у чотирьох різних виступах.
Про це написало Foreign Affairs.
В одній з промов Сі закликав своїх генералів «наважитися боротися».
Уряд Китаю також оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету країни, який за останнє десятиліття подвоївся, а також плани зробити країну менш залежною від імпорту іноземного зерна.
В останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про підготовку збройних сил, нових бомбосховищ у містах, розташованих через протоку від Тайваню, та нових офісів «мобілізації національної оборони» по всій країні.
Видання зазначило, що поки зарано говорити про те, що означають ці події.
“Конфлікт не є визначеним чи неминучим. Але в Пекіні щось змінилося, і політики, і бізнес-лідери у всьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати це. Якщо Сі каже, що він готується до війни, було б нерозумно не повірити йому на слово”, – сказано в публікації.
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- 30.03.2023 12:20
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