Сі Цзіньпін заявив про підготовку Китаю до війни

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Сі Цзіньпін заявив про підготовку Китаю до війни
На щорічному засіданні парламенту Китаю та його найвищого політичного консультативного органу лідер КНР Сі Цзіньпін озвучив тему підготовки до війни у чотирьох різних виступах.

Про це написало Foreign Affairs.

В одній з промов Сі закликав своїх генералів «наважитися боротися».

Уряд Китаю також оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету країни, який за останнє десятиліття подвоївся, а також плани зробити країну менш залежною від імпорту іноземного зерна.

В останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про підготовку збройних сил, нових бомбосховищ у містах, розташованих через протоку від Тайваню, та нових офісів «мобілізації національної оборони» по всій країні.

Видання зазначило, що поки зарано говорити про те, що означають ці події.

“Конфлікт не є визначеним чи неминучим. Але в Пекіні щось змінилося, і політики, і бізнес-лідери у всьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати це. Якщо Сі каже, що він готується до війни, було б нерозумно не повірити йому на слово”, – сказано в публікації.

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  • 30.03.2023 12:20
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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