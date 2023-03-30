Російський АвтоВАЗ знову зупиняє конвеєр: закінчилися деталі

АвтоВАЗ - найбільший у РФ автовиробник - з кінця травня знову зупинить конвеєр через нестачу імпортних комплектуючих.

Про це повідомило The Moscow Times із посиланням на пресслужбу компанії.

«Безупинне виробництво повнокомплектних автомобілів буде неможливо вже з другої половини травня», – повідомили в АвтоВАЗі.

Там уточнили, що проблеми виникли з «низкою постачальників», які повідомили про припинення відвантажень.

За інформацією видання, по російському автопрому, який торік пережив «клінічну смерть», вдарив жорсткий контроль за російським паралельним імпортом, який запровадили Туреччина та Казахстан.

Після виходу з Росії Renault, яка володіла 68% АвтоВАЗу, завод у Тольятті перейшов на випуск спеціальних версій Lada з мінімальною комплектацією, а потім відновив виробництво Lada Granta, двох версій Niva і нової версії Lada Vesta.

За підсумками минулого року продажі АвтоВАЗу впали на 46%, до 188,6 тисяч машин, але його частка на ринку зросла до 10-річного рекорду — 27,9%.

Загалом випуск автомобілів у Росії, згідно з Росстатом, впав утричі. Відхід іноземних концернів і припинення поставок компонентів паралізували виробництво від Калінінграда до Владивостока, а з конвеєрів автозаводів, що залишилися, вийшло 450 тисяч машин — мінімальне число з початку 1970-х.