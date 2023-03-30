Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук під час війни виділив 20 млн гривень на рекламу нібито медичних закладів фірмі Загіда Краснова.

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Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук під час війни виділив 20 млн гривень на рекламу нібито медичних закладів фірмі Загіда Краснова.
Голова Дніпровської облради Микола Лукашук під час війни виділив 20 млн гривень фірмам Загіда Краснова на рекламу нібито медичних закладів.

Голова Дніпровської облради Микола Лукашук під час війни виділив 20 млн гривень фірмам Загіда Краснова на рекламу нібито медичних закладів.

Про це повідомив голова правління ГО «Громадський контроль» Денис Селін.

«В області вирішили витратити 20 млн.грн на рекламу медичних закладів. Буде масова реклама на бордах та публікації в інтернет-ЗМІ. Дивність ситуації полягає у тому, що рекламу замовляє кожен окремий заклад – наразі оголошено тендерів майже 8 млн.грн. Хочуть замовити рекламу на 670 бордах та у 620 статтях і це оголошено лише 40% від плану. В минулі роки я взагалі не бачив щоб медичні заклади витрачали кошти на рекламу, зазвичай їм їх на медикаменти не вистачало. Якщо ми кажемо про соціальну рекламу, то зазвичай соціальну рекламу розміщували безкоштовно, або по цінам в декілька разів нижче ринкових цін. Але тут ситуація зворотня», – зазначив він.

Він наголосив, що в фірмах, які виграють ці тендери, керівниками були або є люди, які балотувалися від партії Громадська сила.

«На тендери завжди приходить тільки один учасник, тож конкуренції немає. Також повідомляють, що на директорів медичних закладів дуже тиснуть, щоб вони проводили такі закупівлі, іноді називають прізвище Басов (Військова Аміністрація може це перевірити та встановити людей хто тисне)», – підкреслив він.

Денис Селін навів приклади конкретних тендерів, в яких перемогли представники партії Громадська сила.

Источник: БАГНЕТ

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  • 30.03.2023 21:54

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