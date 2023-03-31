Вночі росіяни атакували Харків: били ракетами і “Шахедами”

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Вночі росіяни атакували Харків: били ракетами і “Шахедами”
Вночі, із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано щонайменше 6 «прильотів». Обстріл вівся з боку російського Бєлгорода.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто.

В Харківській обласній прокуратурі додали, що ракетами з С-300 обстріляно Новобоварський район міста. 6 ракет влучили по приватним будинкам та об’єктам інфраструктури.

Пізніше, за інформацією місцевих Telegram-каналів, Харків був атакований безпілотниками. В Генштабі повідомили, що росіяни для завдання авіаційних ударів задіяли 10 ударних БпЛА типу «Шахед-136», 9 з них знищили наші захисники. Але чи всі вони атакували саме Харків – не уточнюється.

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  • 31.03.2023 07:05
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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