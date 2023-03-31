Аргентина стала масово виганяти росіян

Міграційна служба Аргентини стала масово відмовляти росіянам у продовженні туристичного перебування та оформленні ВНЖ.

Про це повідомив завідувач консульського відділу посольства РФ в республіці Георгій Полін.

«Знаходимося в курсі ситуації з практикою аргентинського міграційного управління, що почастішала, винесення негативних рішень щодо продовження так званого туристичного перебування російським громадянам, що знову приїхали сюди, відмови в оформленні ним видів на проживання (і навіть скасуванні раніше вже виданих), а також у винесення припису залишити краъну в найкоротші терміни під загрозою ініціювання процедури депортації», – наголосив дипломат.

За його словами, міграційна служба обґрунтовує відмови положенням російсько-аргентинської угоди про безвізові поїздки, «згідно з яким власники звичайних російських закордонних паспортів можуть в’їжджати, виїжджати, слідувати транзитом і перебувати на території Аргентини без віз не більше 90 днів протягом кожного періоду» .

Проте, протягом 2022 року відомство задовольняло більшість запитів росіян на продовження туристичного перебування в країні, зазначив консул.