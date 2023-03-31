Лукашенко закликав припинити вогонь в Україні та негайно розпочати мирні переговори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував оголосити перемир'я в Україні без права переміщення угруповань військ та перекидання зброї та техніки та негайно розпочати переговори між Москвою та Києвом.

Про це повідомило РБК. Свою пропозицію Лукашенко озвучив під час послання до Національних зборів.

«Спробую ризикнути запропонувати зупинити бойові дії. Оголосити перемир’я без права переміщення угруповань військ та перекидання зброї та техніки. Якщо Захід знову використовує цей час для обману, то Росія буде зобов’язана використати всю силу армії — і збіднений уран, і збагачений уран. Військові мене зрозуміють», – сказав він.

За словами білоруського диктатора, всі питання, включаючи територіальні та відновлювальні, потрібно і можливо вирішити за столом переговорів і без попередніх умов.