Наміснику Лаври Павлу вручили підозру: проходить обшук

Колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу (Лебідю) вручили підозру за двома кримінальними статтями: він каже, що в його домі будуть проводити обшуки.

Російські ЗМІ опублікували відеозвернення Лебідя, де він розповідає про візит правоохоронців.

Він каже, що в суботу о 7:30 йому вручили підозру. Павло додав, що в його домі проводять обшуки.

За даними джерел УП, підозри вручені за статтями 161 ККУ «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» та 436 «Пропаганда війни».

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