Російський зимовий наступ провалився, – британська розвідка

Через 80 днів після призначення Валерія Герасимова керівником “військової операції” в Україні стало очевидно, що його проєкт зимового наступу провалився.

Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки.

Там нагадали, що 11 січня 2023 року начальник Генерального штабу Росії генерал Герасимов прийняв особисте командування “спеціальною військовою операцією” в Україні.

Його перебування на цій посаді характеризувалося спробою розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас, але зараз стало зрозуміло, що цей проєкт провалився.

На кількох напрямках по всьому фронту на Донбасі російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриманому внаслідок осінньої «часткової мобілізації».

«Після десяти років перебування на посаді начальника Генштабу РФ існує реальна ймовірність того, що Герасимов розширює межі того, як довго російське політичне керівництво зазнаватиме невдачі», – сказано у зведенні.