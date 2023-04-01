Україна купує у Польщі 100 БТР Rosomak

Україна закуповує у Польщі 100 бронетранспортерів (БТР) Rosomak польського виробництва, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Про це повідомило Polskie Radio 24.

У суботу, 1 квітня, польський прем’єр виступив на заводі, де займаються виробництвом даних БТР.

«Вчора я отримав від прем’єра України Дениса Шмигаля замовлення на 100 Rosomak, які тут виробляються», – сказав Моравецький.

Планується, що оплачуватимуться Rosomak із коштів, що виділяються Україні партнерами.

Також польський прем’єр зазначив, що розвиток оборонної промисловості поступово «набирає темп».