Україна купує у Польщі 100 БТР Rosomak

Україна купує у Польщі 100 БТР RosomakЧитати цю новину російською мовою
Україна закуповує у Польщі 100 бронетранспортерів (БТР) Rosomak польського виробництва, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.
Про це повідомило Polskie Radio 24.
У суботу, 1 квітня, польський прем’єр виступив на заводі, де займаються виробництвом даних БТР.
«Вчора я отримав від прем’єра України Дениса Шмигаля замовлення на 100 Rosomak, які тут виробляються», – сказав Моравецький.
Планується, що оплачуватимуться Rosomak із коштів, що виділяються Україні партнерами.
Також польський прем’єр зазначив, що розвиток оборонної промисловості поступово «набирає темп».
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- 01.04.2023 12:48
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