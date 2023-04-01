У СБУ прокоментували підозру і обшуки у митрополита Павла

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У СБУ прокоментували підозру і обшуки у митрополита Павла
Служба безпеки зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві встановили, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, які виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.

Все це підтвердила й ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза.

«Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України», – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

На підставі зібраних доказів Лебідю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії, додали у спецслужбі.

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  • 01.04.2023 12:58
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