Сі Цзіньпіну в Москві показали «Чебурашку» і він попросив політичного притулку

Світ
01.04.2023 19:31
Голову КНДР Сі Цзіньпіна під час його візиту до Москви нібито повели дивитися російський мультфільм “Чебурашка”, щоб він “проникнув у таємниці російської душі”.
Про це в ефірі телеканалу Спас заявив протоієрей Артемій Володимиров.
За його словами, Сі Цзіньпін, подивившись «Чебурашку», настільки перейнявся духовним кодом російської нації, що мало не почав просити політичного притулку в Росії.
Але йому нібито відмовили, тому що Китай та Росія і так уже стратегічні партнери, уточнив Володимиров.
Киев
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