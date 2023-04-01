Сі Цзіньпіну в Москві показали «Чебурашку» і він попросив політичного притулку

Голову КНДР Сі Цзіньпіна під час його візиту до Москви нібито повели дивитися російський мультфільм “Чебурашка”, щоб він “проникнув у таємниці російської душі”.

Про це в ефірі телеканалу Спас заявив протоієрей Артемій Володимиров.

За його словами, Сі Цзіньпін, подивившись «Чебурашку», настільки перейнявся духовним кодом російської нації, що мало не почав просити політичного притулку в Росії.

Але йому нібито відмовили, тому що Китай та Росія і так уже стратегічні партнери, уточнив Володимиров.

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