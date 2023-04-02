Після висунення звинувачень Трампу йому за два дні пожертвували понад $5 млн

Колишній президент США Дональд Трамп зібрав понад 5 мільйонів доларів з моменту появи новин про висунення йому звинувачення: понад 4 мільйони доларів за першу добу і ще понад 1 мільйон за наступні 24 години.

Про це повідомило Axios із посиланням на офіційного представника Трампа.

На думку видання, це свідчить, що очікуваний обвинувальний висновок окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, принаймні у короткостроковій перспективі, допоможе зусиллям Трампа зі створення солідного доробку для висування кандидатом у президенти від Республіканської партії у 2024 році.

Також повідомляється, що кожен четвертий донор вперше зробив свій внесок у передвиборчу кампанію екс-президента США, а середній розмір пожертвування становив 38 доларів.

Представники Трампа не були впевнені, що зростання пожертвувань триватиме довше за перший день.

«З’явилася ціла нова група прихильників Трампа, які обурені тим, що вони вважають політичним переслідуванням», – сказав Джейсон Міллер, старший радник кампанії Трампа.