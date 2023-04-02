У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинув

У Санкт-Петербурзі пролунав вибух у кафе, де проводив зустріч російський "воєнкор" та пропагандист Владлен Татарський.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Вибух пролунав у кафе на Університетській набережній.

У приміщення невідомий проніс саморобний вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами

За попередньою інформацією, відомо, що Татарський загинув, ще 16 людей постраждали.

Як пише Фонтанка, раніше кафе, в якому стався вибух, належало Євгену Пригожину, тут у вихідні збирається дискусійний клуб «Кібер Z фронт».

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