У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинув

У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинувЧитати цю новину російською мовою
У Санкт-Петербурзі пролунав вибух у кафе, де проводив зустріч російський "воєнкор" та пропагандист Владлен Татарський.
Про це повідомили російські Telegram-канали.
Вибух пролунав у кафе на Університетській набережній.
У приміщення невідомий проніс саморобний вибуховий пристрій, начинений вражаючими елементами
За попередньою інформацією, відомо, що Татарський загинув, ще 16 людей постраждали.
Як пише Фонтанка, раніше кафе, в якому стався вибух, належало Євгену Пригожину, тут у вихідні збирається дискусійний клуб «Кібер Z фронт».
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- 02.04.2023 19:03
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