Ердоган заявив, що його двері зачинені для посла США

Читати цю новину російською мовою
Ердоган заявив, що його двері зачинені для посла США
Американський посол в Анкарі Джефф Флейк більше не зможе відвідувати офіційних осіб Туреччини, двері для нього “зачинені” після зустрічі з єдиним кандидатом від опозиції на виборах 14 травня Кемалем Киличдароглу.

Як повідомило Star, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

Турецький лідер запитав, як дипломату «не соромно» відвідувати подібні заходи, а потім просити про рандеву з президентом.

«Наші двері для нього зачинені, він більше не зможе увійти. Чому? Нехай знає своє місце», – заявив Ердоган, уточнивши, що Флейку необхідно дізнатися, як має працювати посол.

  • 2
  • 03.04.2023 08:40
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:40
Ердоган заявив, що його двері зачинені для посла США
Світ
19:03
У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинув
Україна
14:51
Сили оборони відтіснили росіян з деяких позицій на Донецькому напрямку
Світ
13:43
Данілов запропонував перейменувати Севастополь на “об’єкт №6”: у Росії занервували
Світ
13:24
Після висунення звинувачень Трампу йому за два дні пожертвували понад $5 млн
Світ
10:33
КНДР пригрозила США та Південній Кореї ядерним ударом
Україна
08:26
Російський наступ захлинувся: Герасимов провалив завдання Путіна
Світ
20:10
Іноді неба не видно: Рогозін поскаржився на українські дрони
Світ
19:31
Сі Цзіньпіну в Москві показали «Чебурашку» і він попросив політичного притулку
Світ
17:47
Під Брянськом палає птахофабрика. Відео
Україна
16:24
Зеленський годину розмовляв з Макроном: що обговорили
Україна
15:55
ЗСУ б’є ворога, профспілкові щури у тилу крадуть
Україна
12:58
У СБУ прокоментували підозру і обшуки у митрополита Павла
Україна
12:48
Україна купує у Польщі 100 БТР Rosomak
Україна
10:48
Російський зимовий наступ провалився, – британська розвідка
Україна
09:42
Наміснику Лаври Павлу вручили підозру: проходить обшук
Світ
07:27
Путін намагається сформувати антизахідну коаліцію: але є проблеми
Світ
18:26
Китай в ООН виступив проти передачі ядерної зброї третім країнам
Світ
12:05
Лукашенко закликав припинити вогонь в Україні та негайно розпочати мирні переговори
Україна
11:53
Український дипломат видаляє з Інтернету статті про куплений з порушеннями люксовий автомобіль BMW
Світ
09:18
Аргентина стала масово виганяти росіян
Світ
07:49
Парламент Туреччини схвалив вступ Фінляндії до НАТО
Україна
07:43
Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя з РСЗВ
Світ
07:27
Суд присяжних висунув кримінальне звинувачення Трампу: він заявив про “охоту на відьом”
Україна
07:05
Вночі росіяни атакували Харків: били ракетами і “Шахедами”

Головне

Світ
19:03
У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинув
Україна
16:24
Зеленський годину розмовляв з Макроном: що обговорили
Україна
12:58
У СБУ прокоментували підозру і обшуки у митрополита Павла
Україна
12:48
Україна купує у Польщі 100 БТР Rosomak
Світ
18:26
Китай в ООН виступив проти передачі ядерної зброї третім країнам
Світ
12:05
Лукашенко закликав припинити вогонь в Україні та негайно розпочати мирні переговори
Україна
07:43
Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя з РСЗВ
Світ
07:27
Суд присяжних висунув кримінальне звинувачення Трампу: він заявив про “охоту на відьом”
Україна
23:00
У Бєлгороді пролунало дев’ять потужних вибухів. Відео
Україна
22:49
Росіяни вдарили по Харкову ракетами: щонайменше шість прильотів
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Ердоган заявив, що його двері зачинені для посла США
Світ
03.04.2023 08:40
ТОР
У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинув
Світ
02.04.2023 19:03
ТОР
Сили оборони відтіснили росіян з деяких позицій на Донецькому напрямку
Україна
02.04.2023 14:51

Популярне

ТОР
Під Брянськом палає птахофабрика. Відео
01.04.2023 17:47
ТОР
Після висунення звинувачень Трампу йому за два дні пожертвували понад $5 млн
02.04.2023 13:24
ТОР
КНДР пригрозила США та Південній Кореї ядерним ударом
02.04.2023 10:33

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com