Ердоган заявив, що його двері зачинені для посла США

Американський посол в Анкарі Джефф Флейк більше не зможе відвідувати офіційних осіб Туреччини, двері для нього “зачинені” після зустрічі з єдиним кандидатом від опозиції на виборах 14 травня Кемалем Киличдароглу.

Як повідомило Star, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

Турецький лідер запитав, як дипломату «не соромно» відвідувати подібні заходи, а потім просити про рандеву з президентом.

«Наші двері для нього зачинені, він більше не зможе увійти. Чому? Нехай знає своє місце», – заявив Ердоган, уточнивши, що Флейку необхідно дізнатися, як має працювати посол.