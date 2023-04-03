Бої за Бахмут: ворог слабшає й прикриває свої провали фейками

Бої за Бахмут: ворог слабшає й прикриває свої провали фейкамиЧитати цю новину російською мовою
Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку російська армія слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками про взяття Бахмуту.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.
Він розповів, що зустрівся з солдатами і командирами, які зруйнували міф про непереможність «вагнерівців» та російських десантників.
“Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому що вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів”, – зазначив генерал.
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- 03.04.2023 16:48
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