Бої за Бахмут: ворог слабшає й прикриває свої провали фейками

Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку російська армія слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками про взяття Бахмуту.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

Він розповів, що зустрівся з солдатами і командирами, які зруйнували міф про непереможність «вагнерівців» та російських десантників.

“Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому що вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів”, – зазначив генерал.