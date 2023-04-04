У Брянській області РФ безпілотники атакували військкомат та поліцію

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У Брянській області РФ безпілотники атакували військкомат та поліцію
Невідомі безпілотники пізно ввечері 3 квітня скинули вибухові пристрої на військкомат та будівлю МВС у Сівському районі Брянської області.

Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз. Він звинуватив в атаці ЗСУ.

“Внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Оперативні служби працюють на місці”, – написав Богомаз у Telegram.

Трохи пізніше він повідомив про ще одну атаку дронів у Сівському районі.

“За допомогою БПЛА вибуховий пристрій скинутий поблизу будівлі МО УМВС. Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці”, – уточнив губернатор.

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  • 04.04.2023 07:10
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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