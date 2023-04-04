У Брянській області РФ безпілотники атакували військкомат та поліцію

У Брянській області РФ безпілотники атакували військкомат та поліціюЧитати цю новину російською мовою
Невідомі безпілотники пізно ввечері 3 квітня скинули вибухові пристрої на військкомат та будівлю МВС у Сівському районі Брянської області.
Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз. Він звинуватив в атаці ЗСУ.
“Внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Оперативні служби працюють на місці”, – написав Богомаз у Telegram.
Трохи пізніше він повідомив про ще одну атаку дронів у Сівському районі.
“За допомогою БПЛА вибуховий пристрій скинутий поблизу будівлі МО УМВС. Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці”, – уточнив губернатор.
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- 04.04.2023 07:10
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