У Брянській області РФ безпілотники атакували військкомат та поліцію

Невідомі безпілотники пізно ввечері 3 квітня скинули вибухові пристрої на військкомат та будівлю МВС у Сівському районі Брянської області.

Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз. Він звинуватив в атаці ЗСУ.

“Внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Оперативні служби працюють на місці”, – написав Богомаз у Telegram.

Трохи пізніше він повідомив про ще одну атаку дронів у Сівському районі.

“За допомогою БПЛА вибуховий пристрій скинутий поблизу будівлі МО УМВС. Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці”, – уточнив губернатор.