Сьогодні Трампу висунуть звинувачення за 34 пунктами і повідомлять про арешт

Колишньому президенту США Дональду Трампу у вівторок, 4 квітня, висунуть кримінальні звинувачення за 34 пунктами і оголосять про арешт, але кайданки одягати не будуть.

Про це повідомило Yahoo News.

За інформацією видання, буде підготовлено документ про арешт Трампа поліцією Нью-Йорка з коротким викладом звинувачень, який буде передано до судової системи, перш ніж екс-президента відведуть до зали суду для офіційного пред’явлення звинувачень.

Але, за словами джерела, на Трампа не одягнуть кайданки, не посадять у тюремну камеру і не піддадуть фотозйомці — типовим процедурам навіть для підсудних «білих комірців», – поки суддя не зважить на умови досудового розгляду.

Офіс окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, який консультувався з представниками Секретної служби та суду Нью-Йорка, дійшов висновку, що немає жодних причин надягати на колишнього президента наручники або фотографувати його.

Причина надягання на підсудних наручників полягає в тому, що вони можуть становити небезпеку для втечі або загрози для окружного прокурора або персоналу суду, але жодна з цих обставин не була порахована такою, що стосується поводження з колишнім президентом, якого постійно охороняють агенти Секретної служби.