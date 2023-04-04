Путін зліг у лікарню після провалу бліцкригу в Україні у квітні 2022 року

Президент Володимир Путін потрапив до Центральної клінічної лікарні у квітні 2022 року після провалу російського бліцкригу в Україні.

Про це розповів в інтерв’ю колишній охоронець Путіна капітан Федеральної служби охорони (ФСТ) Глєб Каракулов.

За словами офіцера, який був інженером в Управлінні президентського зв’язку з 2009 року, особливих проблем зі здоров’ям, крім вікових, Путін не мав.

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Крім того, президент РФ уважно стежить за своїм станом і проходить регулярні медичні перевірки, а всі, хто з ним працюють, сидять на карантинах і складають ПЛР-тести «чи не по кілька разів на день».

«У Путіна щорічні медичні перевірки. <…> Зазвичай ми заздалегідь знаємо, що у ЦКЛ потрібно поставити зв’язок. А тут це було якось несподівано і не в той час, коли зазвичай. Зазвичай ця диспансеризація наприкінці літа чи початку осені. А того року була у квітні. Просто я був у пулі „чистих“ у 2022 році на 9 травня. Я мав сідати на карантин умовно завтра, а мені сьогодні кажуть: „Терміново, ти нікуди не йдеш, <…> ти поїдеш зараз до ЦКЛ“», — розповів Каракулов.

Примітно, що приблизно в цей час головне відомство з цензури в Росії Роскомнагляд почав збирати інформацію про публікації, присвячені здоров’ю президента.

При цьому Каракулов не підтвердив чутки про смертельну хворобу Путіна, зазначивши, що, наскільки йому відомо, «нічого такого надкритичного» зі здоров’ям у президента немає, проте глава держави-агресора має серйозні страхи з цього приводу.

Також, за словами офіцера, Путін побоюється за своє життя. Наприклад, у жовтневій поїздці на саміт до Казахстану він зажадав поставити спецзв’язок не в кабінеті або в переговорній кімнаті в посольстві, як це бувало раніше, а в бомбосховищі. Каракулов пояснює такі заходи «параноєю».

На проблеми, скоріше, з психічним, ніж із фізичним здоров’ям у Путіна, вказує і те, що в кожне закордонне відрядження він бере з собою переговорну кабіну — куб заввишки 2,5 метри, звідки може здійснювати захищені телефонні дзвінки.

За словами Каракулова, крім цього, робочі кабінети в усіх резиденціях Путіна однакові, щоб по телетрансляції не можна було зрозуміти, де президент перебуває в даний момент. Як розповів офіцер, Путін вдає, що переміщається між містами, відправляючи під камери порожній літак із Сочі, «щоб заплутати іноземні розвідки», а сам при цьому залишається у резиденції «Бочаров ручей».