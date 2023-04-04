Біля штаб-квартири НАТО підняли прапор Фінляндії. Відео

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Біля штаб-квартири НАТО підняли прапор Фінляндії. Відео
Після офіційного прийняття Фінляндії до Північноатлантичного альянсу як тридцять першого члена НАТО її прапор підняли біля штаб-квартири організації в Брюсселі.

Про це повідомляє «Європейська правда«.

Підняття прапора біля штаб-квартири НАТО символізує завершення процесу вступу Фінляндії в Альянс. Церемонію супроводжували гімни Фінляндії та НАТО; крім того, одночасно фінські прапори підняли у двох стратегічних командуваннях Альянсу.

«Відсьогодні 31 прапор майорітиме як символ нашої єдності та солідарності», – заявив на пресконференції у вівторок генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що Фінляндія як член НАТО докладеться «значними й украй спроможними збройними силами».

«Замість «менше НАТО» Путін досяг протилежного – «більше НАТО». І наші двері залишаються відчиненими», – підкреслив генсек.

Своєю чергою президент Фінляндії Саулі Нііністьо висловив сподівання, що «дуже швидко» кількість членів Альянсу зросте з 31 до 32, натякаючи на майбутній вступ Швеції.

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  • 04.04.2023 17:39
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