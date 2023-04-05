П’ять країн не повинні вирішувати долю світу: Ердоган закликав реформувати ООН

Світ
05.04.2023 07:13
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав до «інклюзивної та всеосяжної» реформи Ради Безпеки ООН, оскільки порядок, за якого п'ять країн визначають долю людства, «не є стійким».
Про це повідомило Anadolu.
«Вкрай необхідно, щоб РБ ООН був реформований з інклюзивним і всеосяжним розумінням», – сказав Ердоган.
Щодо війни Росії з Україною, Ердоган висловив упевненість у можливості «збереження справедливого миру, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід і виведе наш регіон із виру, до якого він був втягнутий».
Киев
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