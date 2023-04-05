Рубль став китайським: він впав у залежність від юаня та політики Пекіна

Російський рубль слабшає навіть за зростання цін на нафту, оскільки впав у залежність від потреби Китаю у вуглеводнях та політики Народного банку КНР.

Про це йдеться в економічному огляді «МО».

На ранкових торгах на Московській біржі 4 квітня рубль перевищив позначку 79 за долар і 86 за євро, всупереч зростанню цін на нафту. Він дедалі ближче до значень, до яких впав відразу після початку війни.

Справа в тому, що тепер, окрім війни, діє новий фактор — тотальна залежність від Китаю.

Курс рубля тепер визначається:

юаневими резервами РФ;

обсягами російських нафти та газу, які купує Китай;

цінами, які погодиться сплачувати Китай;

масштабами російських витрат на війну, які можуть вийти з-під контролю;

непередбачуваними маніпуляціями Пекіна над своєю національною валютою.

Перехід до нового статусу розпочався 2022-го і закінчиться 2023-го. До вторгнення в Україну курс російської валюти залежав від потреб світового ринку в нафті та газі. Тепер рубль залежатиме лише від нафтових потреб Китаю та від рішень Народного банку КНР.

Видання зауважило, що економіка РФ вже зав’язана на китайську так само сильно, як економіки «країн народної демократії» були зав’язані на Радянський Союз.