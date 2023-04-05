НАБУ проводить обшуки в Харківській ОВА: подробиці

Читати цю новину російською мовою
НАБУ проводить обшуки в Харківській ОВА: подробиці
Національне антикорупційне бюро України 5 квітня проводить обшуки у підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

“Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у Харківській військово-цивільній адміністрації. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства”, – сказано в повідомленні.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

У Харківській ОВА підтвердили, що сьогодні НАБУ дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку.

Там запевнили, що зі свого боку максимально та всебічно співпрацюють з НАБУ та сприяють у його роботі, надаючи детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію.

Головред видання Цензор.нет Юрій Бутусов повідомив, що детективи НАБУ провели масштабні обшуки зокрема у кабінетах голови ОДА Олега Синєгубова, заступника голови ОДА Ковальської та директора депаратменту АПК Дорожко.

Справа нібито стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році.

  • 5
  • 05.04.2023 17:38
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
17:38
НАБУ проводить обшуки в Харківській ОВА: подробиці
Світ
07:13
Рубль став китайським: він впав у залежність від юаня та політики Пекіна
Світ
06:51
П’ять країн не повинні вирішувати долю світу: Ердоган закликав реформувати ООН
Світ
17:39
Біля штаб-квартири НАТО підняли прапор Фінляндії. Відео
Світ
14:44
Путін зліг у лікарню після провалу бліцкригу в Україні у квітні 2022 року
Світ
13:46
Білорусь отримала авіацію та ракети для завдання ядерних ударів, – Шойгу
Світ
11:46
Сумка Karl Lagerfeld: приобретайте прямо сейчас!
Україна
11:03
У Бердянську окупанти оголосили масову евакуацію мешканців міста
Світ
07:59
Сьогодні Трампу висунуть звинувачення за 34 пунктами і повідомлять про арешт
Світ
07:10
У Брянській області РФ безпілотники атакували військкомат та поліцію
Україна
06:53
Пенсія – за хабар: на Херсонщині окупанти знущаються з людей похилого віку
Україна
06:36
Росіяни вночі атакували південь України “Шахедами”: 14 з них знищила ППО
Світ
19:25
Данілов закликав Захід готуватися до краху та розпаду Росії
Україна
19:14
Росіяни кинули на штурм Бахмуту найпрофесійніші підрозділи
Світ
18:37
Збитий США китайський аеростат спостерігав за секретними військовими об’єктами
Україна
16:48
Бої за Бахмут: ворог слабшає й прикриває свої провали фейками
Світ
16:21
Російська нафта за рік подешевшала вдвічі: ціна продовжує падати
Україна
15:58
Онлайн казино Goxbet: игровой зал, live казино, бонусы и регистрация
Світ
13:41
Біля резиденції Путіна в Красной поляні з’явилася установка ППО
Україна
13:18
Страх рецидиву онкології: як з ним боротись
Світ
12:31
У Росії заявили, що підрив Татарського сплановано спецслужбами України та «агентами» Навального
Світ
11:00
Кремль поставив завдання переобрати Путіна у 2024 році рекордною кількістю голосів
Україна
08:49
У Мелітополі вибухнув автомобіль у центрі міста
Світ
08:40
Ердоган заявив, що його двері зачинені для посла США
Світ
19:03
У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинув

Головне

Україна
17:38
НАБУ проводить обшуки в Харківській ОВА: подробиці
Світ
17:39
Біля штаб-квартири НАТО підняли прапор Фінляндії. Відео
Україна
11:03
У Бердянську окупанти оголосили масову евакуацію мешканців міста
Світ
07:59
Сьогодні Трампу висунуть звинувачення за 34 пунктами і повідомлять про арешт
Україна
19:14
Росіяни кинули на штурм Бахмуту найпрофесійніші підрозділи
Світ
16:21
Російська нафта за рік подешевшала вдвічі: ціна продовжує падати
Світ
19:03
У Санкт-Петербурзі вибухнуло кафе з російським пропагандистом Татарським: він загинув
Україна
16:24
Зеленський годину розмовляв з Макроном: що обговорили
Україна
12:58
У СБУ прокоментували підозру і обшуки у митрополита Павла
Україна
12:48
Україна купує у Польщі 100 БТР Rosomak
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
НАБУ проводить обшуки в Харківській ОВА: подробиці
Україна
05.04.2023 17:38
ТОР
Рубль став китайським: він впав у залежність від юаня та політики Пекіна
Світ
05.04.2023 07:13
ТОР
П’ять країн не повинні вирішувати долю світу: Ердоган закликав реформувати ООН
Світ
05.04.2023 06:51

Популярне

ТОР
У Бердянську окупанти оголосили масову евакуацію мешканців міста
04.04.2023 11:03
ТОР
У Брянській області РФ безпілотники атакували військкомат та поліцію
04.04.2023 07:10
ТОР
Білорусь отримала авіацію та ракети для завдання ядерних ударів, – Шойгу
04.04.2023 13:46

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com