НАБУ проводить обшуки в Харківській ОВА: подробиці

Національне антикорупційне бюро України 5 квітня проводить обшуки у підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

“Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у Харківській військово-цивільній адміністрації. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства”, – сказано в повідомленні.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

У Харківській ОВА підтвердили, що сьогодні НАБУ дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку.

Там запевнили, що зі свого боку максимально та всебічно співпрацюють з НАБУ та сприяють у його роботі, надаючи детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію.

Головред видання Цензор.нет Юрій Бутусов повідомив, що детективи НАБУ провели масштабні обшуки зокрема у кабінетах голови ОДА Олега Синєгубова, заступника голови ОДА Ковальської та директора депаратменту АПК Дорожко.

Справа нібито стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році.