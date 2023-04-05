РФ звинуватила Україну у намаганні вплинути на російські супутники

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РФ звинуватила Україну у намаганні вплинути на російські супутники
У МЗС РФ заявили, що Україна намагається вплинути на російські цивільні супутники зв'язку та пригрозили можливою відповіддю.

Про це повідомило Інтерфакс.

«Київський режим за участю фахівців ряду іноземних держав робить спроби впливу на російські цивільні супутники зв’язку. Це є граничним порушенням міжнародного права», – йдеться у заяві МЗС РФ.

«Російська сторона має право відповісти належним чином. Усі необхідні можливості для цього є», – наголошується в заяві.

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  • 05.04.2023 18:53
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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