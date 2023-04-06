У Зеленського назвали умови переговорів із Росією щодо Криму

Україна готова обговорити із Росією статус Криму, якщо українські війська вийдуть до адміністративних кордонів півострова.

Про це заявив в інтерв’ю Financial Times заступник глави Офісу президента Андрій Сібіга.

«Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання», – сказав він.

Сибіга наголосив, що Київ при цьому не виключає і військового вирішення питання територіальної власності Криму.

За його словами, обговорення Криму з боку президента Володимира Зеленського і його наближених, що почастішало останнім часом, пов’язане з наступом ЗСУ, що планується.