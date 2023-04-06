До хмарочоса Трампа прийшла жінка з гвинтівкою: стали відомі мотиви

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До хмарочоса Трампа прийшла жінка з гвинтівкою: стали відомі мотиви
Поліція Чикаго затримала жінку, яка прийшла до хмарочоса експрезидента США Дональда Трампа Trump Tower з гвинтівкою - вона назвала себе жертвою жорстокого поводження з боку чоловіка.

Про це повідомило New York Post.

Жінку затримали приблизно о 15:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом) 5 квітня.

За інформацією видання, вона пробула у будівлі трохи більше трьох годин. Затриману доправили до лікарні для медичного огляду.

Також наголошено, що інцидент не має жодного відношення до родини Трампа. Затримана жінка пояснила свій вчинок тим, що «втомилася від жорстокого поводження з боку чоловіка».

Про те, що до хмарочоса Trump Tower проникла озброєна жінка, раніше повідомила поліція. До будівлі викликали співробітників екстрених служб та спецназ, а сусідні вулиці перекрили.

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  • 06.04.2023 08:20
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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