Макрон у Пекіні зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне питання – мир в Україні

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Макрон у Пекіні зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне питання – мир в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном у Пекіні, французький лідер намагається відмовити Китай від підтримки вторгнення Росії до України.

Про це повідомило The national news.

Макрон сказав у своїй промові у столиці, що Пекін може відіграти «важливу роль» у пошуку шляху до миру в конфлікті, та вітав «готовність Китаю взяти на себе зобов’язання щодо врегулювання».

Президент Франції, який прибув у середу з триденним державним візитом, потис руку Сі Цзіньпіну біля Будинку народних зборів, центру влади в столиці.

За повідомленням AFP, Сі привітав свого гостя на величезній червоній килимовій доріжці, обвішаній китайськими та французькими прапорами, під звуки державних гімнів країн.

Макрон, якого під час його візиту супроводжує голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, сказав, що хоче «бути голосом, який об’єднує Європу» щодо України, і що приїзд з нею до Китаю допомагає «підкреслити послідовність цього підходу».

На ранковій зустрічі в четвер з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном у Будинку народних представників Макрон наголосив на важливості діалогу між Китаєм і Францією «у ці неспокійні часи».

«Можливість поділитися загальним аналізом та побудувати спільний шлях є вкрай важливою», — сказав він.

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  • 06.04.2023 11:41
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