Жодна інформація щодо Бахмуту в ЗМІ не відповідає дійсності – Міноборони

Жодна інформація, що з'являється в різних ЗМІ стосовно ситуації в Бахмуті і планів українського командування, на відповідає дійсності.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Коли моніторю інфовкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування президенту, хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне – витоку інформації в нас немає”, – написала вона в Telegram.