Суддя у справі Трампа та прокурор Манхеттена почали отримувати безліч загроз

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Суддя у справі Трампа та прокурор Манхеттена почали отримувати безліч загроз
Протягом доби після висунення звинувачення колишньому президентові США Дональду Трампу головуючий суддя та його сім'я отримали безліч загроз.

Про це повідомило NBC.

За інформацією джерела видання, останнім часом судді Хуану Мерчану та його помічникам надходили «десятки» погроз.

Крім того, окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг та інші високопосадовці в його офісі також продовжують отримувати погрози у вигляді дзвінків, електронних листів та листів.

Співробітники поліції Нью-Йорка, які закріплені за офісом окружного прокурора, забезпечують додатковий захист усіх співробітників.

Також як один із заходів безпеки біографії співробітників окружної прокуратури Манхеттена були нещодавно видалені з веб-сайту окружного прокурора.

Перед своїм виступом у суді у вівторок Трамп розкритикував суддю Мерчана у своєму акаунті Truth Social як «вкрай упередженого суддю» і сказав, що суддя та його родина «ненавидять Трампа».

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  • 06.04.2023 13:40
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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