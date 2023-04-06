Макрон не зміг переконати Сі Цзіньпіна змусити Путіна припинити війну

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Китаю не зміг умовити лідера КНР Сі Цзіньпіна змінити позицію щодо російського вторгнення в Україну.

Про це повідомило Politico.

Видання зазначило, що на другий день державного візиту Макрона до Китаю Сі заявив, що «всі сторони» мають «обґрунтовані побоювання з приводу безпеки».

Лідер Китаю не став говорити, що використовуватиме свій вплив, щоб допомогти припинити війну. При цьому він закликав продовжити переговори.

Водночас радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що позиція Китаю щодо війни в Україні суттєво змінилася.

«Позиція Китаю суттєво змінилася і не є такою, як це довгий час наголошувала Росія. Росія постійно лякала світ, що за нею стоїть Китай. Сьогодні Китай відмежувався від цього», – сказав Подоляк в ефірі національного телемарафону.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в той же час заявила, що «на Китаї лежить велика відповідальність використати свій вплив на Росію», отже Євросоюз «розраховує на допомогу Китаю».

Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун раніше заявив, що Пекін не визнає Крим та Донбас російськими і не надає військової допомоги Москві, а заяву про «безмежну дружбу» з Росією він назвав «риторикою».