Росія створює штурмові Z-роти: їх кинуть на взяття Авдіївки

Російське командування створює спеціалізовані штурмові Z-роти, щоб посилити знижену бойову ефективність більшості армійських підрозділів.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, передбачається, що ці спеціалізовані підрозділи у складі ключових передових формувань мають брати участь у боях у міських умовах.

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6 квітня український офіцер запасу, якого ISW називає надійним джерелом, оприлюднив імовірно захоплений документ, який докладно описує набір особового складу (що набуває статусу резервістів БАРС) для формування нових рот «Штурм Z» у складі частин 8-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) та 1-го армійського корпусу (армії «ДНР»).

Кожна Z-рота створюється поза структурою звичайних армійських частин і, мабуть, формується із новонабраних резервістів. Якимось чином Z-роти прикріплюються до існуючих російських полків та бригад.

В даний час неясно, як ці підрозділи «Штурм Z» вписуються в російські командні структури на рівні батальйону і вище, і чому російські підрозділи формують нові роти, продовжуючи стійку тенденцію впродовж усієї війни в Україні руйнувати доктринальні структури підрозділів.

Кожна рота складається зі 100 осіб особового складу, розділених на чотири штурмові відділення (по 10 осіб у кожному), чотири відділення вогневої підтримки (по 10 осіб у кожному). Також до структури входить 2 командири, інженерно-саперна група з 5 осіб, розвідувальна група з 8 осіб, група медичної евакуації з трьох осіб та екіпаж БПЛА із двох осіб.

Роти «Штурм Z» призначені для ведення бойових дій у міських умовах або дій у складних географічних районах для захоплення важливих та стратегічних об’єктів, таких як опорні пункти, пункти управління та вузли зв’язку.

Український офіцер запасу зазначив, що особовий склад, укомплектований цими ротами, проходить від 10 до 15 днів перепідготовки, що є надзвичайно коротким терміном для адекватної підготовки особового складу (навіть резервістів із деяким досвідом) для виконання складних бойових завдань та створення згуртованості підрозділів.

Роти «Штурм Z», швидше за все, будуть дислоковані насамперед на лінії фронту Авдіївка — Донецьк, де підрозділи Південного військового округу (ЮВО) постійно ведуть безуспішні наступальні операції.