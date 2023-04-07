У соцмережі злили «секретні» документи Пентагону про український контрнаступ

У соціальні мережі «витікли» секретні військові документи Пентагону, в яких детально описані плани США та НАТО щодо посилення Збройних сил України перед запланованим контрнаступом.

Про це написала The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації США.

В одному із документів із грифом «цілком таємно» описано «статус конфлікту станом на 1 березня» поточного року. Цього дня командування української армії знаходилося на американській базі у Вісбадені, де представники ЗСУ разом із генералами США проводили військові ігри.

В іншому документі перераховані українські військові частини, інформація про їх навчання та надане їм обладнання. Зазначається, що дев’ять із них проходять підготовку в країнах НАТО. При цьому шість бригад будуть готові до 31 березня, а решта – до 30 квітня. Кожна бригада налічує від 4 до 5 тис. вояків.

Також у документі повідомляється, що загалом дев’яти бригадам потрібно понад 250 танків і понад 350 механізованих машин.

При цьому в документах немає конкретних бойових планів, зокрема даних про те, як, коли і де Україна може розпочати наступ. Проте вони, «безперечно, дають багато привабливих підказок» російській стороні, зазначає NYT.

Пентагон розпочав розслідування за фактом витоку. Документи поширюються у Twitter і Telegram, зокрема в проросійських Telegram-каналах. Адміністрація США «працює над видаленням» секретних документів із соцмереж, але поки не змогла цього досягти.

Опитані NYT аналітики мають сумніви, що матеріали цілком справжні. Вони могли бути «вибірково змінені, щоби поширити кремлівську дезінформацію», зазначають експерти. Зокрема, на одному із слайдів згадується, що Україна втратила 71,5 тис. військовослужбовців, тоді як Росія від 16 до 17 тис.

Хоча раніше в Пентагоні заявляли про втрату Росією близько 200 тис. убитими та пораненими, тоді як Україна втратила понад 100 тис. убитими та пораненими.