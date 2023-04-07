Порушили адвокатську таємницю і забрали машини – ДБР тисне на відомого юриста

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Порушили адвокатську таємницю і забрали машини – ДБР тисне на відомого юриста
З обшуками до відомого адвоката Андрія Кузьменка силовики прийшли напередодні.

Спочатку зайшли в будинок, потім почали огляд автомобілів. До його помешкання, заявляє Кузьменко, ДБРвці зайшли без будь-яких підстав. «Прийшли нібито через мою причетність до кримінальної справи за 345 статтею «Погроза вбивством працівнику правоохоронного органу». Ніякого статусу, нічого абсолютно. Враховуючи, що було озвучено прізвище мого клієнта, яке я не можу розголошувати, я напряму пов’язую це з тиском на адвоката» – заявляє Кузьменко.  До цієї справи, запевняє адвокат, він не має жодного стосунку.

Під час обшуку силовики забрали документи, флешки і навіть автомобіль адвоката, його дружини та ще один – власність фірми. Оглядали абсолютно все, навіть ті папери, яки містять адвокатську таємницю, їх знімали на відео, а пізніше взагалі вилучили. «Вони оглядали дуже багато документів, які становлять адвокатську таємницю. Я їм надав всі електронні носії для того, щоби вони впевнилися в тому, що тут виключно адвокатська документація по моїй роботі за 10 років. Вони впевнилися в цьому, але після огляду все одно вирішили все вилучити, вони йшли конкретно забирати і їм нецікаво було, що саме, – тобто вони вирішили паралізувати повністю мою адвокатську діяльність.», – розповідає юрист.

Вдерлися до будинку навіть без ухвали слідчого судді – працівники ДБР діяли з численними порушеннями, про це вже заявляють в Комітеті захисту прав адвокатів. Його представники одразу виїхали на місце обшуку та спробували завадити незаконним діям силовиків.  Але їх це не зупинило. ((Із заяви Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ)): «Комітет здивований практикою проведення обшуків без ухвал суду у спеціальних суб’єктів, передбачених ст. 480 КПК України, яку співробітники ДБР намагаються зробити звичною. Обхід функції суду у вигляді судового контролю за кримінальним провадженням шляхом проведення невідкладних обшуків є недопустимим. Представники Комітету та Комітети Рад адвокатів регіонів докладуть максимум зусиль, щоб зупинити практику зловживання положеннями ч.3 ст.233 КПК України.».

Відвертий тиск і напад на відомого адвоката сколихнув громадськість. Тим паче Андрій Кузьменко не єдиний, хто став жертвою ДБРців, аналогічні обшуки по кримінальній справі пройшли й в його колеги Миколи Голодняка. Комітет захисту прав адвокатів вже оприлюднив номер гарячої лінії, на яку юристи можуть звертатися за правовою підтримкою. Там обіцяють допомогти в захисті порушених прав.

Зухвалими та демонстративними вже назвав дії  силовиків й Голова Ради адвокатів Київської області Петро Бойко. Ситуацію з обшуками він коментує, не підбираючи висловів, і впевнений, що на працівників Бюро чекає покарання.  “ДБР на жаль перетворилося на злочинну організацію. Зухвалі, туповаті, хамовиті, і головне, любителі русні. Варто згадати клінстони які вони вилучали як речові докази у наших ППО. В результаті злочинних дій наше ППО осліпло прямо перед війною. І ніяке падло не сіло за це в тюрму. Безкарність завжди породжує свавілля і перетворює на злочинців, тих, хто повинен захищати закон. Щодо адвоката порушення робилися демонстративно зухвало. Типу, бачиш ми порушуємо закон і нам за це нічого не буде! Хай ця зграя не розслабляється, бо адвокатська спільнота з зубами, і відповідальність для них настане як і настане час, коли їм буде потрібен адвокат”, – заявляє Петро Бойко.

Андрій Кузьменко вже готує численні скарги на дії працівників Державного бюро розслідувань. Таку практику незаконних обшуків він вважає дуже небезпечною. Адже вдиратися до помешкання з такими абсурдними причинами обшуку, без необхідних документів – це не просто порушення закону, а відверте нехтування правами громадян. В самому Державному бюро розслідувань цю ситуацію поки що ніяк не прокоментували.

Источник: Власти.нет

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  • 07.04.2023 16:17

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