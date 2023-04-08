Медведєв заявив, що Україна зникне, оскільки нікому не потрібна

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Медведєв заявив, що Україна зникне, оскільки нікому не потрібна
Україна нібито не потрібна ні Європі, ні США, ні своїм громадянам, тож її не буде.

Таку заяву видав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

На його думку, Україна не потрібна Європі, тому що “влаштувала там фінансове пекло через нескінченні запити щодо надання допомоги”, а також потоку мігрантів. Україна нібито “не потрібна” і Сполученим Штатам, бо в країні є багато внутрішніх проблем.

Крім того, Медведєв додав, що в існуванні України не зацікавлена Латинська Америка, тому що туди могли бути направлені американські кошти для військової допомоги Києву.

Як не дивно, виявилося, що Україна “не потрібна Росії”, бо через неї “страждають російські люди”.

Також в Україні не зацікавлена Азія на чолі з Китаєм, бо ці країни нібито взаємодіють із Росією.

Медведєв підсумував, що Україна не потрібна навіть власним громадянам, бо всі вони нібито роз’їхалися, не бажаючи воювати за неї. Все це спричинить зникнення української держави.

«Така Україна не потрібна нікому на планеті. Саме тому її не буде», – резюмував Медведєв.

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  • 08.04.2023 10:05
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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