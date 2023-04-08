В ГУР назвали злитий в мережу «план контрнаступу» фейком і спецоперацією Росії

Злиті в мережу так звані «засекречені військові документи» про плани “контрнаступу” ЗС України – підробка та спецоперація російських спецслужб.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

“Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформації явно зібрана з відкритих джерел”,- зазначив він.

Говорячи про потреби української армії, Юсов зауважив, що ця тема багато обговорювалась на всіх рівнях.

«Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати», – зазначив представник ГУР.

Юсов додав, що контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на полі бою. Він також припустив, що росіяни могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.