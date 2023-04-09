Шпигуни зі всіх російських спецслужб зливають інформацію США

Злиті в мережу секретні документи Пентагону демонструють, наскільки глибоко США вдалося проникнути у російські служби безпеки та розвідки.

Про це написало New York Times, яке проаналізувало матеріали, що втекли в мережу.

З них випливає, що США так чи інакше отримують інформацію майже з кожної російської спецслужби. Наприклад, в одному з документів із позначкою «Цілком таємно» обговорюються плани російського Генштабу щодо протидії танкам, які країни НАТО постачали Україні.

З матеріалів також випливає, що американські спецслужби в режимі реального часу попереджали українську владу про час завдання ударів Росією і навіть про конкретні цілі цих атак і таким чином давали можливість Україні вжити захисних заходів.

Звіти розвідки, мабуть, вказують і на те, що Сполучені Штати стежать за найвищим військовим та політичним керівництвом України. Це відображає спроби Вашингтона отримати чітке уявлення щодо військової стратегії України.

«Ці матеріали підтверджують ідею, давно озвучену представниками розвідки: США мають більш чітке уявлення про російські військові операції, ніж про українські плани», – пише NYT.

Витік потенційно може завдати реальної шкоди військовим зусиллям України, якщо допоможе Москві перекрити джерела інформації.

Він вже ускладнив відносини із союзними країнами і викликав сумніви щодо здатності Америки зберігати свої секрети, зазначає видання.