США замовили для неназваних союзників ракети JAGM та HELLFIRE

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США замовили для неназваних союзників ракети JAGM та HELLFIRE
Міноборони США уклало контракт з компанією Lockheed Martin на постачання ракетних систем JAGM та HELLFIRE для ураження наземних цілей з повітря.

Про це повідомив Мілітарний.

Міністерство оборони США не розкрило предмет контракту, проте компанія у своєму пресрелізі уточнила, що йдеться про постачання керованих ракет JAGM (Joint-Air-to-Ground Missiles) та протитанкових засобів HELLFIRE.

Вартість замовлення складає 439 мільйонів доларів. Цей контракт не тільки підтримує стійке виробництво, а і є першим спільним контрактом на виробництво від уряду США для JAGM та HELLFIRE.

Угода містить ще три опціони, із їхньою реалізацією вартість контракту зросте до 4,5 млрд доларів протягом наступних чотирьох років.

Очікується, що всі роботи будуть завершені до 30 вересня 2025 року.

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  • 09.04.2023 09:15
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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