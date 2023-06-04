ППО вночі знищила всі цілі, що летіли на Київ

Вночі 4 червня сили протиповітряної оборони знищили на дальніх підступах всі ворожі повітряні цілі, які намагалися атакувати Київ.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БпЛА”, – зазначив він.

Також Попко додав, що, за попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах.