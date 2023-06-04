У Держдумі РФ визнали, що Росія не досягла жодної цілі вторгнення в Україну

Росія не змогла досягти жодної з цілей, заради яких розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, а деякі з них уже втратили сенс.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін.

Російський політик зізнався, що мета широкомасштабного вторгнення полягала в тому, щоб «досить швидко розвалити українську державу». Але, за його словами, цей план зірвався, бо від початку був нереальним.

«Які у нас були цілі, офіційно заявлені на початку військової операції? Ви всі пам’ятаєте – денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України та захист мешканців Донецької та Луганської народних республік, які весь цей час страждали. По якому з цих пунктів ми досягли результатів на сьогоднішній день? По жодному», – сказав він.

Він також додав, що деякі з цих пунктів втратили сенс, наприклад Україна ніколи не буде нейтральною.

«Залишається Україна під керівництвом Зеленського чи його наступників існувати в результаті всього чи ні? Залишається, я можу сказати. Залишається. Тому що сил на те, щоб це здолати, за тієї підтримки, яку їм надають, – не вистачає. Залишається», – додав Затулін.