У Держдумі РФ визнали, що Росія не досягла жодної цілі вторгнення в Україну

Читати цю новину російською мовою
У Держдумі РФ визнали, що Росія не досягла жодної цілі вторгнення в Україну
Росія не змогла досягти жодної з цілей, заради яких розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, а деякі з них уже втратили сенс.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін.

Російський політик зізнався, що мета широкомасштабного вторгнення полягала в тому, щоб «досить швидко розвалити українську державу». Але, за його словами, цей план зірвався, бо від початку був нереальним.

«Які у нас були цілі, офіційно заявлені на початку військової операції? Ви всі пам’ятаєте – денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України та захист мешканців Донецької та Луганської народних республік, які весь цей час страждали. По якому з цих пунктів ми досягли результатів на сьогоднішній день? По жодному», – сказав він.

Він також додав, що деякі з цих пунктів втратили сенс, наприклад Україна ніколи не буде нейтральною.

«Залишається Україна під керівництвом Зеленського чи його наступників існувати в результаті всього чи ні? Залишається, я можу сказати. Залишається. Тому що сил на те, щоб це здолати, за тієї підтримки, яку їм надають, – не вистачає. Залишається», – додав Затулін.

  • 70
  • 04.06.2023 08:08
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:08
У Держдумі РФ визнали, що Росія не досягла жодної цілі вторгнення в Україну
Україна
07:18
У Джанкої вночі пролунав вибух
Україна
06:59
ППО вночі знищила всі цілі, що летіли на Київ
Світ
20:15
Влада Шебекіно евакуює дітей за гроші
Україна
15:09
На Запоріжжі поліція розпочала спільні з ДСНС перевірки функціонування укриттів
Світ
13:47
Кремль скасував урочисті заходи до дня Росії
Україна
10:45
Україна готова до контрнаступу, – Зеленський
Світ
08:13
Росія неадекватно відреагувала на рейд у районі Шебекіно: в ISW пояснили причину
Світ
07:33
В Індії зіткнулися три поїзди: майже три сотні загиблих
Світ
16:02
Шебекіно палає: повстанці завдали удару по російським військам
Світ
07:13
Парламент Швейцарії відмовився дозволити реекспорт озброєнь в Україну
Україна
06:54
Вночі росіяни вдарили по Києву дронами та ракетами
Україна
12:57
Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко проінспектував майбутні місця розміщення ВПО та заклади медицини
Світ
10:53
У Москві будують сховище на території лікарні для оточення Путіна
09:13
Судьи «Кивалова-Князева» в ВСУ и их клиенты: ЧАСТЬ 1
Україна
07:09
Агресор вдарив по Києву “Іскандерами”: всі 10 було збито
Україна
06:45
Росіяни вночі завдали ракетного удару по Києву: загинули діти
Світ
19:35
Удар по Москві міг бути завданий українськими дронами-камікадзе «Бобер»
Світ
17:22
Путін міг потрапити під атаку дронів у підмосковній резиденції «Ново-Огарьово», – The Moscow Times
Світ
14:51
Секрети вибору чохла на Xiaomi Redmi 10C: вибираємо разом
Світ
07:52
Вночі було завдано удару по російському Шебекіно: у місті починається евакуація
Світ
07:19
Путіну нема чим відповісти на атаку дронів на Москву
Світ
06:52
У Краснодарському краї безпілотники атакували НПЗ: спалахнула пожежа
Україна
18:26
ЗСУ проводять відволікаючі операції перед наступом – FT
Світ
15:43
Що головне для досягнення успіху онлайн-бізнесу?

Головне

Світ
08:08
У Держдумі РФ визнали, що Росія не досягла жодної цілі вторгнення в Україну
Світ
07:33
В Індії зіткнулися три поїзди: майже три сотні загиблих
Україна
07:09
Агресор вдарив по Києву “Іскандерами”: всі 10 було збито
Світ
17:22
Путін міг потрапити під атаку дронів у підмосковній резиденції «Ново-Огарьово», – The Moscow Times
Україна
18:26
ЗСУ проводять відволікаючі операції перед наступом – FT
Світ
07:12
Ердоган переміг на виборах президента Туреччини: Зеленський його привітав
Світ
11:25
Завоюємо Тегеран: Талібан оголосив війну Ірану
Україна
07:05
В Бердянську вночі пролунали вибухи: знищено ворожі склади та комплекси ППО
Світ
06:36
У російському Краснодарі на світанку пролунали вибухи
Україна
16:55
З’явилося відео успішної атаки українського дрона на російський корабель «Іван Хурс»
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У Держдумі РФ визнали, що Росія не досягла жодної цілі вторгнення в Україну
Світ
04.06.2023 08:08
ТОР
У Джанкої вночі пролунав вибух
Україна
04.06.2023 07:18
ТОР
ППО вночі знищила всі цілі, що летіли на Київ
Україна
04.06.2023 06:59

Популярне

ТОР
Шебекіно палає: повстанці завдали удару по російським військам
02.06.2023 16:02
ТОР
Росія неадекватно відреагувала на рейд у районі Шебекіно: в ISW пояснили причину
03.06.2023 08:13
ТОР
Кремль скасував урочисті заходи до дня Росії
03.06.2023 13:47

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com